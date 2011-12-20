Трубит ли труба над миром

Публикации / Апокалипсис
Вчера, 18:29 7 133 0
Двадцать веков прошло с тех пор, как в книге Апокалипсис, или Откровение Иоанна Богослова, было предсказано о том, что перед концом света на Земле наступит «царство зверя, который будет творить всякие знамения и огонь низведет с неба». И с тех времен  в народе то и дело вспыхивают толки об этом грядущем властителе, или, как еще его называют...

САТАНИСТЫ УЖЕ НИЧЕГО НЕ СКРЫВАЮТ... "Не хочешь быть в числе 2800 рабов у жида? Тебя просто прикончат!" (ВИДЕО)

Новости / Апокалипсис
Вчера, 16:35 3 406 0
Дорогие во Христе братья и сестры! Все эти президенты, премьеры, генсеки, канцлеры и т.д. - марионетки Мирового Правительства. Все они сатанисты, приносящие человеческие жертвоприношения своему рогатому хозяину. Отсюда - и все эти ковидобесие и вакциногеноцид...

ТУРКИ ГОТОВЯТ СЕБЕ УГОЛЬЯ... Над Айя-Софией устроили историческое 3D-шоу в честь взятия Константинополя. (ВИДЕО)

Новости / Апокалипсис
31 мая 2022 2 589 0
3D-шоу продемонстрировало историю завоевания Константинополя Фатихом Султаном Мехметом, а при помощи картографии в небе воссоздали  историю завоевания столицы Византийской империи. Фестиваль завершился фейерверком.

САТАНИНСКАЯ ВОЗ... QR-код должен стать по всему миру обязательным

Новости / Апокалипсис / Эл.концлагерь
31 мая 2022 2 332 0
Система с QR-кодом (цифровым идентификатором личности) должна стать универсальной, обязательной и межнациональной в соответствии с предлагаемыми на рассмотрение проходящей в Женеве 75-ой Сессии ВОЗ поправками к Международным медико-санитарным правилам.

УСТРОЙСТВА БУДУТ ВЖИВЛЯТЬСЯ В НАШИ ТЕЛА... Глава Nokia предсказал отказ от смартфонов

Новости / Апокалипсис / Эл.концлагерь
30 мая 2022 2 029 0
Пользователи начнут отказываться от своих телефонов в пользу других устройств. «Многие устройства будут встроены непосредственно в наши тела», которые можно имплантировать в мозг и использовать для связи с компьютерами и другими людьми. На более базовом уровне чипы можно вживлять людям в пальцы и использовать для разблокировки вещей.

ТЕХНОЛОГИИ АПОКАЛИПСИСА... Психофизическое оружие на основе электросетей. Облучение человека в помещении. (ВИДЕО)

Новости / Апокалипсис
29 мая 2022 3 949 0
Психофизическое оружие (психотронное, информационное) – это средство высоких технологий, с помощью которого власть имущие добиваются абсолютного контроля над народами. Нечего не подозревающие люди являются жертвами применения этого оружия...

ЭТО УЖЕ РЕАЛЬНОСТЬ! Вы только посмотрите. Обезбоженные люди сами выбирают рабство на земле и вечную погибель за гробом. (ВИДЕО)

Новости / Главные новости / Апокалипсис / Эл.концлагерь
29 мая 2022 6 252 0
Дорогие во Христе братья и сестры! Вспомните убаюкивающие речи всех этих врагов Христа в священнических одеждах максимовых, ткачевых, смирновых и прочих, которые говорили, что, дескать, когда еще это будет внедрен полный тотальный контроль.

К ЧЕМУ ГОТОВЯТ МИР САТАНИСТЫ... Модная индустрия, как индикатор, продолжает готовить мир к постапокалипсису. (ВИДЕО)

Новости / Апокалипсис
28 мая 2022 3 608 0
Очень понравился тренд ношения трусов на лице. Однако, прогресс не стоит на месте, пандемия ра​спространяется и у дизайнеров уже есть решение ответа на новые биологические угрозы. Если у дизайнера чуйка работает в правильном направлении – он делает коллекцию, которая нужна каким-то дядям, управляющим миром.

«Конец, а они торгуют...» (О прозорливом сне Марии)

Публикации / Православие / Апостасия / Апокалипсис
27 мая 2022 37 876 0
Раба Божия Мария (имя изменено) рассказала мне, недостойному священнику Андрею, свой сон - откровение, истинность которого подтвердил её духовный отец приснопамятный схиигумен Иероним, старец Санаксарского монастыря.

СКОРО ПОВСЕМЕСТНО... Борьба с наличкой набирает обороты

Новости / Апокалипсис / Экономика
27 мая 2022 2 710 0
Mastercard заявляет, что планирует развернуть ее по всему миру в конце этого года. Крупные супермаркеты запретят оплату наличными или картой и будут принимать платежи только с помощью технологии цифрового удостоверения личности и распознавания лиц.

CERN СНОВА АКТИВИЗИРОВАЛСЯ. Слуги дьявола всё стремятся открыть портал в иное измерение. А погубят свои души...

Новости / Апокалипсис / Наука
26 мая 2022 2 923 0
В апреле 2022-го года пришло немало сообщений о странной новой активности ученых, работающих с большим адронным коллайдером - CERN. Согласно вполне официальной информации в апреле они запустили очередной чудо-модуль под названием Linac4...

ГРЯДЕТ ГОЛОД... ЗАПЛАНИРОВАННЫЙ. Новая обложка журнала масона Ротшильда "The Economist". (ФОТО)

Новости / Апокалипсис
26 мая 2022 7 543 0
Дорогие во Христе братья и сестры! Мы с вами живем во время исполнения апокалипсиса, когда сбываются все предначертанные в Откровении св.апостола Иоанна Богослова события. Если еще даже 5-7 лет назад над нами издевались и нас оскорбляли, обзывая...

ВЫ ТОЛЬКО ПОСЛУШАЙТЕ... Главный Советник Клауса Шваба о грядущем человечества: "Теперь мы животные..." (ВИДЕО)

Новости / Главные новости / Апокалипсис
25 мая 2022 16 884 0
Из комментариев: "Сатана вырвался из преисподней. Только Бог может помочь Человечеству одержать победу над силами Ада. Ежечастная молитва, раскаяние, покаяние и жизнь со Христом - спасение людей."

НЕЛЮДЯМ НУЖНЫ АБОРТЫ И ТЕЛА ДЕТЕЙ... Стэнфорд говорит, что разделка и сбор крови и органов у детей могут помочь взрослым достичь «бессмертия»

Новости / Апокалипсис / Дети
24 мая 2022 2 143 0
Дети, успешно выбравшиеся из утробы, все еще могут быть убиты после рождения в интересах богатых и элиты, которые, как сообщается, пытаются достичь бессмертия, потребляя кровь и части тел молодых людей.

НЕ ОБМАНЫВАЙТЕСЬ. Они дети одного отца... рогатого. (ВИДЕО)

Новости / Россия / Апокалипсис
24 мая 2022 2 958 0
Дорогие братья и сестры! Не нужно обманываться и возгревать в себе ложные надежды, чреватые гибелью не только тела, но и души. Во главе Руси, её разорванных по-живому частей, поставлены дьяволом его слуги, которые могут между собой ругаться и даже воевать...

ОПАСНЫЕ ПРОЕКТЫ... ТАКОГО В РОССИИ ЕЩЕ НЕ БЫЛО. Вместо воспитания - генетика. У школьников ищут гены преступников с помощью ДНК-теста

Новости / Апокалипсис / Дети
23 мая 2022 1 824 0
Дорогие братья и сестры! Путин и его кремлевский кагал выстраивают в России самый настоящий антихристов тотальный электронный концлагерь. Вот они уже под благими намерениями подключили генетику для вычисления детей - потенциальных преступников, маньяков...

ТРЕВОЖНЫЕ НОВОСТИ... Китай объявляет общенациональную мобилизацию. Все мы помним пророчества...

Новости / Апокалипсис / Китай
22 мая 2022 12 095 0
Дорогие братья и сестры! Мы с вами знаем много пророчеств наших святых о том, что Китай до Урала захватит земли России. Понятно, что это произойдет в тот момент, когда Россия будет очень ослабленной и не сможет защитить свои территории от такого мощного агрессора как Китай. 

АНТИХРИСТ ГОТОВИТ НОВУЮ ПАНДЕМИЮ... До конца года оспой обезьян будет болеть половина мира.

Новости / Главные новости / Апокалипсис
22 мая 2022 22 550 0
Дорогие братья и сестры! Мы ставим эти свои наблюдения и прогнозы не для того, чтобы нагнать панику, а для того, чтобы подготовить вас к возможным грядущим катастрофическим событиям. Предупрежден - значит вооружен. Произойдут ли эти предполагаемые события или нет - Бог весть. 

Тайна Иоанна Богослова или о том, что говорит Апокалипсис об определении границ истинной Церкви Христовой в последние времена. Священник Андрей Горбунов. Републикация, 2016 год

Публикации / Апостасия / Апокалипсис
21 мая 2022 95 693 0
На правильности предлагаемого в данной статье раскрытия «тайны Иоанна Богослова», конечно, не настаиваю. Эта статья - только лишь опыт компоновки и современного осмысления тех указаний на «великую тайну» (по выражению преп. Нектария Оптинского) явления апостола Иоанна перед Вторым Пришествием Господним, которые есть в Священном Писании...

ПУТИНСКИЙ РЕЖИМ НЕ ИСПРАВИМ... Кремль заявил о готовности передать суверенитет страны антихристову ВОЗу

Новости / Главные новости / Россия / Апокалипсис
21 мая 2022 5 263 0
Братья и сестры, таким образом, Путин и его синагога уже заявили о своей готовности на грядущей Всемирной ассамблее ВОЗ 22-28 мая подписаться под сдачей суверенитета России этой сатанинской наднациональной организации мирового правительства!

ОНИ ХОТЯТ УБИТЬ НАШИХ ДЕТЕЙ И ПИТОМЦЕВ... Слуги дьявола совсем обнаглели. (ВИДЕО)

Новости / Апокалипсис
21 мая 2022 5 141 0
Дорогие братья и сестры! Слуги антихриста стали вести открыто и нагло. Они говорят, что Земля перенаселена, но светлые умы говорят, что Земля может прокормить десятки миллиардов людей. Жиды говорят, что планету губят углекислый газ и метан, который производят...

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ ОТ ИНФО-ПЕРЕГРУЗКИ... "Белый шум" и способность людей сохранять адекватность мышления и анализа

Новости / Апокалипсис
21 мая 2022 4 564 0
Дорогие братья и сестры! Мы вам нередко напоминаем о том, что нельзя сегодня постоянно "висеть" в интернете, а уж тем более смотреть ТВ-зомбоящик. Интернет среда - это поле нашего противника, обладающее антидуховной радиоактивностью. Поэтому в нем можно находиться очень ограниченное время.

ГРЯДЕТ КОРОНАБЕСИЕ 2.0... ВОЗ собирает чрезвычайный консилиум по оспе обезьян

Новости / Апокалипсис
20 мая 2022 2 685 0
Дорогие братья и сестры! Слуги дьявола запускают новый маховик ковидобесия с обезьяньим душком. И делают они это к началу Всемирной ассамблеи ВОЗа, который на встрече 22-28 мая продавит решение об отказе стран от своего суверенитета...

НЕМНОГО КОНСПИРОЛОГИИ... Расшифровка The economist 2022. Тайное послание мирового правительства. (ВИДЕО)

Новости / Апокалипсис
20 мая 2022 9 469 0
Дорогие братья и сестры! Ежегодно все конспирологи-эсхатологи пытаются расшифровать масонскую символику журнала сатанистов Ротшильдов The Economist, в котором они шифруют будущие события на нашей планете.

СЛУГИ ДЬЯВОЛА СОБИРАЮТ СИЛУ В КУЛАК... ВЭФ и ВОЗ - принесут миру хаос. Россия должна выйти из этих структур дьявола!

Новости / Главные новости / Апокалипсис / Глобализация
19 мая 2022 4 055 0
Дорогие братья и сестры! Антихрист и его слуги пошли в наступление и стремятся победить всё человечество, подчинив все страны мира своей единоличной власти. Именно для этого через 3 дня, 22 мая 2022 года, вся мировая элита соберется на Всемирной ассамблее ВОЗ...

ПРОЦЕСС ОДУРАЧИВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ИНОПЛАНЕТЯНАМИ ПОШЕЛ... Официально: НЛО выводят из строя ядерное оружие США. (ВИДЕО)

Новости / Главные новости / Апокалипсис / США
19 мая 2022 4 655 0
Дорогие братья и сестры! Как говорится, процесс пошел! Затравка в народы брошена и теперь сообщения о возможной инопланетной угрозе начнет всё чаще появляться в мировых СМИ, убеждая народ в том, что нужно срочно готовиться к встрече с "хорошими" инопланетянами...

"ВСЕ БАНКИ ЗАКРОЮТСЯ. ГРЯДЕТ БОЛЬШОЙ ГОЛОД!" Пророчества греческой старицы Ламбрини. (ВИДЕО)

Новости / Пророчества / Апокалипсис
18 мая 2022 5 924 0
Дорогие во Христе братья и сестры! Конечно же сейчас многие верующие пересматривают пророчества, чтобы найти в них указания на те события, которые сейчас происходят и будут происходить в ближайшее будущее. Произойдет ли так, как в них говорится?

СОДОМ "ОТДЫХАЕТ"... Канада: в детском саду детям задали домашнее задание по мастурбации

Новости / Апокалипсис / Нравственность / Дети
18 мая 2022 2 468 0
Родитель 4-летнего ребенка рассказал, что его ребенок получил задание в школе в Британской Колумбии: "Нарисуйте интимные места вашего дома, где вы можете дотронуться до пениса или вульвы", — попросили детсадовцев.

ХРИСТОС ВМЕШАЕТСЯ... Он задаст трепку всей этой системе. И мы даже рады тому, что сейчас происходит

Новости / Главные новости / Пророчества / Апокалипсис
18 мая 2022 6 605 0
«Оставит ли Христос Свое творение? Он явит Себя, когда люди окажутся в безвыходной ситуации, чтобы спасти их от рук Антихриста. Они вернутся ко Христу, и во всей вселенной воцарится духовный мир на долгие годы. Христос вмешается. Он задаст трепку всей этой системе.

ОСАТАНЕНИЕ МИРА... Символика и черная месса под видом шоу в финале Евровидения 2022. (ВИДЕО)

Новости / Апокалипсис / Культура
17 мая 2022 5 586 0
Дорогие во Христе братья и сестры! Мир буквально сатанеет на наших глазах. Слуги дьявола уже открыто показывают свою практически неограниченную власть над человечеством. И их влияние проникло во все сферы жизнедеятельности людей.
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