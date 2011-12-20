Трубит ли труба над миром

ВЧЕРА ПОПУЛЯРНОЕ ОБСУЖДАЮТ
Выполняя свой долг до конца. Родившийся в день Иова Многострадального...
Публикации / Православие / Царь | Вчера, 12:35
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«Гнушайтесь убо врагами Божиими, поражайте врагов Отечества, любите враги ваша»
Публикации / Православие | Вчера, 11:35
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ВОТ И ВЕСЬ ОТВЕТ И ДИАГНОЗ ПУТИНСКОЙ ВЛАСТИ... Свердловский губернатор вступился за директора лицея после ЛГБТ-танца учеников
Новости / Россия / Нравственность | Вчера, 11:34
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"КЕМСКА ВОЛОСТЬ? — ДА ПУСТЬ ЗАБИРАЮТ!" Кремль не против ограбления Западом украинских закромов зерна. (ВИДЕО)
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О русском языке. Приставка “Бес”
Публикации / Православие / Культура / Интересное | Вчера, 10:38
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! ОЗДОРОВЛЕНИЕ ОРГАНИЗМА по системе сщмч. Серафима (Чичагова). Републикация. (ВИДЕО)
Публикации / Главные новости / Медицина-здоровье | 15 марта 2022
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О ЯВНЫХ ЗНАМЕНИЯХ ВРЕМЕН. (Републикация, 2012 г.)
Публикации / Апостасия / Апокалипсис / Эл.концлагерь | 30 апреля 2021
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МЫШЕЛОВКА ЗАХЛОПНУЛАСЬ? УЭК (БИОМЕТРИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ) – ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ОТРЕЧЕНИЕ ОТ ХРИСТА, ДАЛЕЕ – ЗОМБИРОВАНИЕ И ПЕЧАТЬ
Главные новости / Публикации / Православие / Глобализация / Апостасия / Апокалипсис / Эл.концлагерь / УЭК | 20 августа 2012
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САТАНИНСКИЙ ПРОЕКТ «BLUE BEAM». Построение царства антихриста. (ВИДЕО)
Публикации / Апокалипсис / Глобализация / Религия | 14 августа 2019
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МИР ЭЛЕКТРОННОГО РАБСТВА. Фильм Галины Царёвой. (ВИДЕО)
Публикации / Апокалипсис / Эл.концлагерь / Видео | 16 апреля 2019
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Времена, которые хуже войны. Андрей Иванов
Публикации / Общество | 20 декабря 2011
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БОРИТЕСЬ ЗА СВОИ ПРАВА! От первого лица: "Дорогие друзья, радостная новость... я выиграла суд)))". (ВИДЕО)
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НЕ БЫЛО СЧАСТЬЯ, ДА НЕСЧАСТЬЕ ПОМОГЛО... Развертывание в России 5G заглохло. Государству предложили профинансировать предыдущее поколение связи
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ЭТО БЫЛ "ВОЛЧИЙ" СОБОР... Его организаторы должны быть лишены священных санов, как расколоучители
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ПОЗИТИВ... Очередная доза для поднятия настроения.(ВИДЕО)
Вчера, 16:02
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Позитив. А когда-то было так. Нарочно не придумаешь: на работу с котами...
31 мая 2022
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ПОЗИТИВ. Милые, красивые, мягкие, пушистые и... (ВИДЕО)
25 мая 2022
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Позитив. Из серии медвежьих историй. (ВИДЕО)
22 мая 2022
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Трубит ли труба над миром
7 133 0Двадцать веков прошло с тех пор, как в книге Апокалипсис, или Откровение Иоанна Богослова, было предсказано о том, что перед концом света на Земле наступит «царство зверя, который будет творить всякие знамения и огонь низведет с неба». И с тех времен в народе то и дело вспыхивают толки об этом грядущем властителе, или, как еще его называют...
САТАНИСТЫ УЖЕ НИЧЕГО НЕ СКРЫВАЮТ... "Не хочешь быть в числе 2800 рабов у жида? Тебя просто прикончат!" (ВИДЕО)
3 406 0Дорогие во Христе братья и сестры! Все эти президенты, премьеры, генсеки, канцлеры и т.д. - марионетки Мирового Правительства. Все они сатанисты, приносящие человеческие жертвоприношения своему рогатому хозяину. Отсюда - и все эти ковидобесие и вакциногеноцид...
ТУРКИ ГОТОВЯТ СЕБЕ УГОЛЬЯ... Над Айя-Софией устроили историческое 3D-шоу в честь взятия Константинополя. (ВИДЕО)
2 589 03D-шоу продемонстрировало историю завоевания Константинополя Фатихом Султаном Мехметом, а при помощи картографии в небе воссоздали историю завоевания столицы Византийской империи. Фестиваль завершился фейерверком.
САТАНИНСКАЯ ВОЗ... QR-код должен стать по всему миру обязательным
2 332 0Система с QR-кодом (цифровым идентификатором личности) должна стать универсальной, обязательной и межнациональной в соответствии с предлагаемыми на рассмотрение проходящей в Женеве 75-ой Сессии ВОЗ поправками к Международным медико-санитарным правилам.
УСТРОЙСТВА БУДУТ ВЖИВЛЯТЬСЯ В НАШИ ТЕЛА... Глава Nokia предсказал отказ от смартфонов
2 029 0Пользователи начнут отказываться от своих телефонов в пользу других устройств. «Многие устройства будут встроены непосредственно в наши тела», которые можно имплантировать в мозг и использовать для связи с компьютерами и другими людьми. На более базовом уровне чипы можно вживлять людям в пальцы и использовать для разблокировки вещей.
ТЕХНОЛОГИИ АПОКАЛИПСИСА... Психофизическое оружие на основе электросетей. Облучение человека в помещении. (ВИДЕО)
3 949 0Психофизическое оружие (психотронное, информационное) – это средство высоких технологий, с помощью которого власть имущие добиваются абсолютного контроля над народами. Нечего не подозревающие люди являются жертвами применения этого оружия...
ЭТО УЖЕ РЕАЛЬНОСТЬ! Вы только посмотрите. Обезбоженные люди сами выбирают рабство на земле и вечную погибель за гробом. (ВИДЕО)
6 252 0Дорогие во Христе братья и сестры! Вспомните убаюкивающие речи всех этих врагов Христа в священнических одеждах максимовых, ткачевых, смирновых и прочих, которые говорили, что, дескать, когда еще это будет внедрен полный тотальный контроль.
К ЧЕМУ ГОТОВЯТ МИР САТАНИСТЫ... Модная индустрия, как индикатор, продолжает готовить мир к постапокалипсису. (ВИДЕО)
3 608 0Очень понравился тренд ношения трусов на лице. Однако, прогресс не стоит на месте, пандемия распространяется и у дизайнеров уже есть решение ответа на новые биологические угрозы. Если у дизайнера чуйка работает в правильном направлении – он делает коллекцию, которая нужна каким-то дядям, управляющим миром.
«Конец, а они торгуют...» (О прозорливом сне Марии)
37 876 0Раба Божия Мария (имя изменено) рассказала мне, недостойному священнику Андрею, свой сон - откровение, истинность которого подтвердил её духовный отец приснопамятный схиигумен Иероним, старец Санаксарского монастыря.
СКОРО ПОВСЕМЕСТНО... Борьба с наличкой набирает обороты
2 710 0Mastercard заявляет, что планирует развернуть ее по всему миру в конце этого года. Крупные супермаркеты запретят оплату наличными или картой и будут принимать платежи только с помощью технологии цифрового удостоверения личности и распознавания лиц.
CERN СНОВА АКТИВИЗИРОВАЛСЯ. Слуги дьявола всё стремятся открыть портал в иное измерение. А погубят свои души...
Новости / Апокалипсис / Наука26 мая 2022 2 923 0
ГРЯДЕТ ГОЛОД... ЗАПЛАНИРОВАННЫЙ. Новая обложка журнала масона Ротшильда "The Economist". (ФОТО)
7 543 0Дорогие во Христе братья и сестры! Мы с вами живем во время исполнения апокалипсиса, когда сбываются все предначертанные в Откровении св.апостола Иоанна Богослова события. Если еще даже 5-7 лет назад над нами издевались и нас оскорбляли, обзывая...
ВЫ ТОЛЬКО ПОСЛУШАЙТЕ... Главный Советник Клауса Шваба о грядущем человечества: "Теперь мы животные..." (ВИДЕО)
16 884 0Из комментариев: "Сатана вырвался из преисподней. Только Бог может помочь Человечеству одержать победу над силами Ада. Ежечастная молитва, раскаяние, покаяние и жизнь со Христом - спасение людей."
НЕЛЮДЯМ НУЖНЫ АБОРТЫ И ТЕЛА ДЕТЕЙ... Стэнфорд говорит, что разделка и сбор крови и органов у детей могут помочь взрослым достичь «бессмертия»
Новости / Апокалипсис / Дети24 мая 2022 2 143 0
НЕ ОБМАНЫВАЙТЕСЬ. Они дети одного отца... рогатого. (ВИДЕО)
Новости / Россия / Апокалипсис24 мая 2022 2 958 0
ОПАСНЫЕ ПРОЕКТЫ... ТАКОГО В РОССИИ ЕЩЕ НЕ БЫЛО. Вместо воспитания - генетика. У школьников ищут гены преступников с помощью ДНК-теста
Новости / Апокалипсис / Дети23 мая 2022 1 824 0
ТРЕВОЖНЫЕ НОВОСТИ... Китай объявляет общенациональную мобилизацию. Все мы помним пророчества...
Новости / Апокалипсис / Китай22 мая 2022 12 095 0
АНТИХРИСТ ГОТОВИТ НОВУЮ ПАНДЕМИЮ... До конца года оспой обезьян будет болеть половина мира.
22 550 0Дорогие братья и сестры! Мы ставим эти свои наблюдения и прогнозы не для того, чтобы нагнать панику, а для того, чтобы подготовить вас к возможным грядущим катастрофическим событиям. Предупрежден - значит вооружен. Произойдут ли эти предполагаемые события или нет - Бог весть.
Тайна Иоанна Богослова или о том, что говорит Апокалипсис об определении границ истинной Церкви Христовой в последние времена. Священник Андрей Горбунов. Републикация, 2016 год
95 693 0На правильности предлагаемого в данной статье раскрытия «тайны Иоанна Богослова», конечно, не настаиваю. Эта статья - только лишь опыт компоновки и современного осмысления тех указаний на «великую тайну» (по выражению преп. Нектария Оптинского) явления апостола Иоанна перед Вторым Пришествием Господним, которые есть в Священном Писании...
ПУТИНСКИЙ РЕЖИМ НЕ ИСПРАВИМ... Кремль заявил о готовности передать суверенитет страны антихристову ВОЗу
5 263 0Братья и сестры, таким образом, Путин и его синагога уже заявили о своей готовности на грядущей Всемирной ассамблее ВОЗ 22-28 мая подписаться под сдачей суверенитета России этой сатанинской наднациональной организации мирового правительства!
ОНИ ХОТЯТ УБИТЬ НАШИХ ДЕТЕЙ И ПИТОМЦЕВ... Слуги дьявола совсем обнаглели. (ВИДЕО)
5 141 0Дорогие братья и сестры! Слуги антихриста стали вести открыто и нагло. Они говорят, что Земля перенаселена, но светлые умы говорят, что Земля может прокормить десятки миллиардов людей. Жиды говорят, что планету губят углекислый газ и метан, который производят...
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ ОТ ИНФО-ПЕРЕГРУЗКИ... "Белый шум" и способность людей сохранять адекватность мышления и анализа
4 564 0Дорогие братья и сестры! Мы вам нередко напоминаем о том, что нельзя сегодня постоянно "висеть" в интернете, а уж тем более смотреть ТВ-зомбоящик. Интернет среда - это поле нашего противника, обладающее антидуховной радиоактивностью. Поэтому в нем можно находиться очень ограниченное время.
ГРЯДЕТ КОРОНАБЕСИЕ 2.0... ВОЗ собирает чрезвычайный консилиум по оспе обезьян
2 685 0Дорогие братья и сестры! Слуги дьявола запускают новый маховик ковидобесия с обезьяньим душком. И делают они это к началу Всемирной ассамблеи ВОЗа, который на встрече 22-28 мая продавит решение об отказе стран от своего суверенитета...
НЕМНОГО КОНСПИРОЛОГИИ... Расшифровка The economist 2022. Тайное послание мирового правительства. (ВИДЕО)
9 469 0Дорогие братья и сестры! Ежегодно все конспирологи-эсхатологи пытаются расшифровать масонскую символику журнала сатанистов Ротшильдов The Economist, в котором они шифруют будущие события на нашей планете.
СЛУГИ ДЬЯВОЛА СОБИРАЮТ СИЛУ В КУЛАК... ВЭФ и ВОЗ - принесут миру хаос. Россия должна выйти из этих структур дьявола!
4 055 0Дорогие братья и сестры! Антихрист и его слуги пошли в наступление и стремятся победить всё человечество, подчинив все страны мира своей единоличной власти. Именно для этого через 3 дня, 22 мая 2022 года, вся мировая элита соберется на Всемирной ассамблее ВОЗ...
ПРОЦЕСС ОДУРАЧИВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ИНОПЛАНЕТЯНАМИ ПОШЕЛ... Официально: НЛО выводят из строя ядерное оружие США. (ВИДЕО)
Новости / Главные новости / Апокалипсис / США19 мая 2022 4 655 0
"ВСЕ БАНКИ ЗАКРОЮТСЯ. ГРЯДЕТ БОЛЬШОЙ ГОЛОД!" Пророчества греческой старицы Ламбрини. (ВИДЕО)
5 924 0Дорогие во Христе братья и сестры! Конечно же сейчас многие верующие пересматривают пророчества, чтобы найти в них указания на те события, которые сейчас происходят и будут происходить в ближайшее будущее. Произойдет ли так, как в них говорится?
СОДОМ "ОТДЫХАЕТ"... Канада: в детском саду детям задали домашнее задание по мастурбации
Новости / Апокалипсис / Нравственность / Дети18 мая 2022 2 468 0
ХРИСТОС ВМЕШАЕТСЯ... Он задаст трепку всей этой системе. И мы даже рады тому, что сейчас происходит
6 605 0«Оставит ли Христос Свое творение? Он явит Себя, когда люди окажутся в безвыходной ситуации, чтобы спасти их от рук Антихриста. Они вернутся ко Христу, и во всей вселенной воцарится духовный мир на долгие годы. Христос вмешается. Он задаст трепку всей этой системе.
ОСАТАНЕНИЕ МИРА... Символика и черная месса под видом шоу в финале Евровидения 2022. (ВИДЕО)
5 586 0Дорогие во Христе братья и сестры! Мир буквально сатанеет на наших глазах. Слуги дьявола уже открыто показывают свою практически неограниченную власть над человечеством. И их влияние проникло во все сферы жизнедеятельности людей.