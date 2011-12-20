Трубит ли труба над миром

Публикации / Апокалипсис 7 133 0 Вчера, 18:29

Двадцать веков прошло с тех пор, как в книге Апокалипсис, или Откровение Иоанна Богослова, было предсказано о том, что перед концом света на Земле наступит «царство зверя, который будет творить всякие знамения и огонь низведет с неба». И с тех времен в народе то и дело вспыхивают толки об этом грядущем властителе, или, как еще его называют...